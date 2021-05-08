Миллиарды на долгострой и метро на Троещину: когда откроют Подольский мост в Киеве. Фото, видео

В Киеве несмотря на карантин и трудности, связанные с экономическим кризисом из-за пандемии COVID-19, продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который должен связать Троещину и Воскресенку с центром столицы (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Корреспондент OBOZREVATEL побывал на месте работ и разузнал, смогут ли городские власти выполнить обещание и открыть автосообщение по мосту уже в конце 2021 года.

Открыть мегаразвязку для движения автомобилей должны были еще в конце 2020-го. Но с лета прошлого года начались конфликты жителей Русановских садов, через которые проходит трасса мегамоста, со строителями. Мер Киева Виталий Кличко лично общался с дачниками и последние вроде бы пошли на уступки.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", задержку строительства объясняли довольно сдержанно, мол техника не может доехать к месту строительных работ.

"В течение более полугода неизвестными лицами осуществлялось круглосуточное блокирование движения строительного и технологического транспорта. В связи с этим мост запустят в сроки, предусмотренные договором генподряда", – рассказали коммунальщики.

К протестующим из Русановских садов прибавились и жители Воскресенки, которые тоже не хотели развязки около своих домов, а главное чтобы мост не пересекал озеро Радужное. Пришлось корректировать проект по требованию общественности, а это тоже время, и немалое.

В 2021-м противостояния дачников и строителей нет, поэтому есть надежда, что движение все-таки откроют к концу года.

По состоянию на май 2021 года на строительстве моста задействовано 136 человек.

Сейчас основные работы на мостовом переходе ведутся на всех участках. Уже построены: эстакада на Рыбальском острове длинной 528 метров, левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую (436 м), мост через Днепр (573 м), эстакада на Трухановом острове (990 м), путепровод через Десенку (304 м), эстакада в урочище Горбачиха (530 м).

Также уже построили заезд на мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улиц Верхний и Нижний Вал (472,3 м). Здесь выполнили работы по монтажу металлоконструкций прогонных строений, а также продолжают обустраивать съезды к новому мосту.

Кстати, стоящий рядом Рыбальский вантовый мост, открытый в 1963 году, еще не разобран, новая эстакада проходит прямо в метре от него. Любителям поностальгировать за старым Киевом осталось совсем немного времени. Так что уже можно смело идти и делать селфи, к концу года вантовую переправу демонтируют.

Уже полностью закончили монтаж конструкций арочного моста через Днепр. Страшные ржавые подпорки начали демонтировать. Они "украшали" наш город не один десяток лет.

"Смонтировано 100% конструкций моста через Днепр, продолжается работа с постепенной передачи нагрузки на вантовые канаты и их подвешивание в проектное положение", – уточнили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Отметим, что на самом мосту уже не только уложен новый асфальт, а и смонтированы опоры освещения и перильные ограждения.

На левом берегу начались работы по строительству конструкций перегонных тоннелей метрополитена. Их уже можно увидеть на Русановских садах. Также здесь обустраивают насыпь для конструкций будущего метро на Троещину и автодороги.

На месте работ постоянное движение. Самосвалы завозят стройматериалы, а бетономешалки готовят бетон для обустройства опор эстакад на Русановских садах.

Мы заметили, что строители уже сделали фундаменты и несколько опор путепровода через железную дорогу на Воскресенке. После их возведения на опоры установят металлические прогонные конструкции и обустроят дорогу на улице Оноре де Бальзака.

Отметим, что по состоянию на 2021 год стоимость моста составляет 11,2 миллиарда гривен ($405,9 млн по курсу Национального банка Украины на 6 мая 2021 года).

Стоит заметить, что перспективы строительства метро на Троещину пока довольно туманные, но власти уже ведут переговоры с потенциальными инвесторами мегапроекта. Мер Киева Виталий Кличко заявил, что возвести подземку реально за 3-5 лет, но для этого нужны огромные инвестиции.

"Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Русановских садах дачники обустроили настоящий музей архитектуры. Здесь можно увидеть не только дачные домики советской эпохи, но и настоящие особняки и дворцы.