В Киеве пьяный на Subaru устроил ДТП с грузовиком
В Дарницком районе Киева 31 декабря на улице Ивана Сергиенко произошло ДТП с участием Subaru и грузовика.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водителя легковушки госпитализировали.
Сообщается, что якобы владелец Subaru на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Водитель грузовика получил легкие травмы.
На место происшествия вызвали полицию.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева вечером 30 декабря на улице Шептицкого произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля на дипломатических номерах.
За рулем легкового автомобиля находился сотрудник одного из дипломатических учреждений. На него были составлены админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.