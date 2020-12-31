В Киеве пьяный на Subaru устроил ДТП с грузовиком

В Дарницком районе Киева 31 декабря на улице Ивана Сергиенко произошло ДТП с участием Subaru и грузовика.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водителя легковушки госпитализировали.

Сообщается, что якобы владелец Subaru на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Водитель грузовика получил легкие травмы.

На место происшествия вызвали полицию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева вечером 30 декабря на улице Шептицкого произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля на дипломатических номерах.

За рулем легкового автомобиля находился сотрудник одного из дипломатических учреждений. На него были составлены админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.