У Києві п'яний на Subaru влаштував ДТП із вантажівкою

У Дарницькому районі Києва 31 грудня на вулиці Івана Сергієнка сталася ДТП за участю Subaru та вантажівки.

Як інформує dtp.kiev.ua, водія легковика госпіталізували.

Повідомляють, що нібито власник Subaru на момент аварії перебува у стані наркотичного сп'яніння. Водій вантажівки дістав легкі травми.

На місце події викликали поліцію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпровському районі Києва увечері 30 грудня на вулиці Шептицького сталася ДТП за участю автобуса та автомобіля на дипломатичних номерах.

За кермом легкового автомобіля перебував співробітник одного з дипломатичних установ. На нього було складено адмінматеріали за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і 130 (пправління транспортом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.