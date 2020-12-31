В Киеве произошло "пьяное" ДТП с участием авто на дипломатических номерах

В Днепровском районе Киева вечером 30 декабря на улице Шептицкого произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля на дипломатических номерах.

Как сообщили OBOZREVATEL в патрульной полиции Киева, в результате аварии никто не пострадал.

"За рулем легкового автомобиля находился сотрудник одного из дипломатических учреждений. На него были составлены админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП", – рассказали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева вечером 29 декабря пьяный водитель Nissan не справился с управлением и протаранил три автомобиля.

По словам очевидцев, он якобы пытался имитировать сердечный приступ.