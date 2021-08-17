В Киеве решили ограждать остановки общественного транспорта. Эксклюзивные подробности и фото

В Киеве решили ограждать остановки, чтобы избежать трагических ДТП с гражданами, которые ожидают общественный транспорт. Сейчас это пилотный проект, который реализуют на одной из остановок на Окружной дороге.

Детали эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов во время инспекции в Центре организации дорожного движения. По его словам, сначала внедрять такие ограждения будут на опасных участках.

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"На остановке устанавливают стационарные боларды. Они достаточно прочны для того, чтобы защитить пассажиров, ожидающих общественный транспорт на остановке, от последствий ДТП, потери контроля управления водителем. Это пилотный проект, эксперимент. Мы посмотрим, как оно сработает. Если это реально будет эффективно, то таким образом планируем защищать остановки, особенно вдоль магистралей непрерывного движения", – сказал Усов.

Сейчас такие боларды устанавливают на одной из остановок на Окружной дороге. Выбрали этот участок из-за того, что там произошло трагическое ДТП, когда таксист наехал на двух граждан. Тогда водитель не заметил припаркованный автомобиль и влетел в остановку.

"Финальную стоимость будет определять система Prozorro. И когда речь будет идти о заказе 50 или 100 остановок, это будет другая математика", – добавил Усов.

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