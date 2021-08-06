В Киеве авто на скорости снесло два МАФа, на место пришлось вызывать спасателей. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
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ДТП в Киеве

В пятницу, 6 августа, в Киеве водитель внедорожника не справилась с управлением и снесла МАФы со цветами и сигаретами в районе Позняков. Предварительно, пострадали люди в авто.

Авария произошла утром на улице Александра Мишуги. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Утро началось с цветов, кофе и сигарет. Девушка за рулем элитного авто снесла два МАФа", – подчеркнули в соцсети.

На кадрах видны не только разбитые ларьки, части конструкции которых разбросаны на тротуаре и дороге.

Повреждения получил и автомобиль. Удар был такой силы, что спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось деблокировать участников аварии из салона.

Видео дня
Кадры с места ДТП

Подробности ДТП не сообщаются. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, выясняя все детали автопроисшествия.

Авария произошла на улице Мишуги на Позняках

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