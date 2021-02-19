В Киеве прошел показ фильма о жизни и борьбе за правду Виталия Маркива

В Киеве в пятницу, 19 февраля, состоялся предпремьерный показ документального фильма "Позывной "Итальянец" об истории жизни и борьбы за правду нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, лента была продемонстрирована в Центре культуры и искусств Министерства внутренних дел Украины (МВД) (чтобы посмотреть анонс фильма, доскролльте до конца).

По словам автора фильма, известного украинского журналиста Артема Шевченко, он познакомился с Маркивым, спустя несколько дней после погибели итальянского журналиста и его переводчика, гражданина РФ.

"Это было на горе Карачун, я спросил: как тебя зовут, а он сказал позывной "Итальянец". Это было удивительно 30 мая 2014 года слышать такой удивительный позывной. Я начал интересоваться, когда началась эта драма с незаконным преследованием (арест Маркива в Италии – Ред.). Конечно, мы все переживали и я чувствовал, что нужно снять фильм. И хорошо, что он закончился хэппиэндом… Этот фильм, в том числе об этой телевизионной вышке горы Карачун – она является символом информационной борьбы, которую постоянно ведут против нас. Один из элементов этой войны – несправедливое обвинение в Италии, несправедливое привлечение к уголовной ответственности, с который удалось справиться", – подчеркнул Шевченко.

Сам нацгвардеец отметил, что фильм ещё не смотрел и впервые его посмотрит вместе со всеми. Для него эта лента крайне важна.

"Было показано, как общими усилиями можно отстаивать интересы не просто одного военнослужащего, но и интересы государства. Кроме побратимов и чиновников, была очень большая поддержка со стороны украинской диаспоры. Не только из Италии, но и со всего мира. То есть, они показали, что объединившись мы можем победить неправдивую пропаганду. Борьба продолжается – это ещё не точка", – отметил Маркив.

На показ фильма прибыли коллеги и побратимы нацгвардейца, а также те, кто принимал участие в освобождении Виталия.

Он добавил, что приезд министра внутренних дел Украины Арсена Аваков в Италию был для него сюрпризом, а слова поддержки очень важны.

"Главным моим заданием было выстоять. Сколько времени – мне не было известно. Я считаю, что я её выполнил", – подчеркнул Маркив.

В фильме были использованы редкие фото и видео из личного архива Маркива, эксклюзивные материалы сняты журналистом Шевченко на горе Карачун во время активных боевых действий в конце мая 2014 года, а также хроника судебных заседаний и так далее.

Кроме того, своими воспоминаниями поделились сослуживцы известного нацгвардейца, а также министр внутренних дел Арсен Аваков. Так же все желающие могли получить книгу об этих событиях, которая вышла на нескольких языках, в том числе итальянском и русском.

Фильм выйдет на одном из телеканалов в воскресенье, 21 февраля, а на следующий день будет доступен для просмотра на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали невиновным.

4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".