В Киеве продолжат ремонтировать дороги, – Кличко

Работы по мелким и текущим ремонтам дорог продолжаются уже во всех районах города. Только за три месяца зимы работники "Киевавтодора" ликвидировали повреждения почти на шести тысячах квадратных метров дорожного покрытия. И уже составлен список улиц, которые планируют капитально отремонтировать в столице этого года.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"В частности, завершим капитальный ремонт путепровода на улице Гетьмана Павла Скоропадского над железной дорогой (это бывшая Льва Толстого). Обновим и саму улицу Скоропадского. Планируем также закончить капитальный ремонт улицы Шумского и капремонт автодороги на кольцевой дороге". Сталинграда). Продолжаться работы и по ремонту исторического центра Киева. В частности, завершим ремонт покрытия из гранитной брусчатки на улице Грушевского", – заявил мэр столицы.

Кличко добавил, что дорожники многое сделают и для оптимизации движения в столице и снижения аварийности на дорогах. Так в планах устроить 40 новых перекрестков с кольцами малого радиуса. Также планируется начать реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной.