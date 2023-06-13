В Киеве облили зеленкой и бросили в мусорник экс-нардепа Тараса Чорновила из-за оскорбления невесты 'Да Винчи'. Видео

Бывшего нардепа-регионала Тараса Чорновила облили зеленкой и засунули в мусорный бак. Это произошло после того, как политик позволил себе публично оскорбить руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алину Михайлову.

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Чорновил разразился в истерике после того, как увидел Михайлову в эфире украинского телевидения. Об этом сообщает Telegram-канал УНИАН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой застали Чорновила на одной из улиц Киева. Политика облили зелёнкой и неизвестной жидкостью из бутылки.

После этого экс-регионала засунули в мусорный контейнер. Прямо из мусорки Чорновил начал говорить по телефону, заявив, что "на него напали". Вероятно, он пожаловался в полицию.

Стоит отметить, что экс-нардеп 29 мая в своем Telegram опубликовал пост, в котором оскорбил невесту "Да Винчи" Алину Михайлову. Политику не понравилось, что в эфир украинского ТВ не приглашают кума кремлевского убийцы Путина Виктора Медведчука и бывшего советника сбежавшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Не удивительно, что спустя некоторое время Чорновил удалил свой пост и начал оправдываться, что якоыб не оскорблял Алину Михайлову.

Напомним, невеста Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) Алина Михайлова пошла в суд после его смерти. Девушка хочет юридически закрепить факт проживания с воином, погибшим в начале марта 2023-го в боях за Бахмут.

Ранее сообщалось, что 10 марта "Да Винчи" похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память воина пришли тысячи украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлова передала президенту Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон своего любимого. Гарант подчеркнул, что это для него большая честь.

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