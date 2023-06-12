Невеста 'Да Винчи' пошла в суд после его смерти: что произошло и как объясняет иск адвокат

Невеста Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) Алина Михайлова пошла в суд после его смерти. Девушка хочет юридически закрепить факт проживания с воином, погибшим в начале марта 2023-го в боях за Бахмут.

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Об этом сообщает "Главком". В частности, Михайлова намерена через суд установить факт проживания одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства.

Как известно, Алина и Дмитрий жили гражданским браком с 2017 года, поэтому именно это девушка и хочет доказать в суде.

Отмечается, что семья каждого военного, погибшего во время полномасштабной войны, которую развязала Россия, имеет право получить компенсацию. На выплату могут претендовать родители, супруги, дети до 18 лет, иждивенцы.

Однако адвокат Михайловой Марк Белкин отметил, что девушка не входит в число лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи после гибели защитника.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло защищал страну с 2014 года, когда ему исполнилось 18 – и за годы войны стал легендой среди украинских воинов. В 2021 году ему присвоено высшее государственное отличие – звание Героя Украины.

10 марта "Да Винчи" похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. Почтить память воина пришли тысячи украинцев.

Ранее Михайлова передала президенту Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон своего любимого. Гарант подчеркнул, что это для него большая честь.

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