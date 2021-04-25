В Киеве нашли тело женщины в реке
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В Киеве на реке Десенка, пролив Днепра, нашли тело женщины. Сейчас там работают спасатели.
Об этом говорится в Telegram ДТП Киев. Отмечается, что причины смерти пока не известны.
"Сезон открыт. Еще минус 1. Утопленница в Киеве на Десенке. Подробности уточняются. На месте бойцы ГСЧС. Будьте внимательны и осторожны, цените жизнь", – говорится в подписи под фото.
Как сообщал OBOZREVATEL :
в Киеве рыбалка Ричард Гордая спас ребенка, которая стояла на плавающей глыбе льда посреди реки Десенка. Мальчика удалось доставить на берег с помощью спиннинга.
17 марта работники ДСНС Киева спасли мужчину, который вместе с собакой оказался на льду озера в Оболонском районе.