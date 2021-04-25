В Киеве нашли тело женщины в реке

В Киеве на реке Десенка, пролив Днепра, нашли тело женщины. Сейчас там работают спасатели.

Об этом говорится в Telegram ДТП Киев. Отмечается, что причины смерти пока не известны.

"Сезон открыт. Еще минус 1. Утопленница в Киеве на Десенке. Подробности уточняются. На месте бойцы ГСЧС. Будьте внимательны и осторожны, цените жизнь", – говорится в подписи под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL :