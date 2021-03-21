У Києві рибалка врятував хлопчика на крижині за допомогою спінінга. Відео

У Києві рибалка Річард Горда врятував дитину, яка стояла на плаваючій брилі льоду посеред річки Десенка. Хлопчика вдалося доставити до берега за допомогою спінінга.

Кадри рятувальної операції рибалка опублікував у Facebook. Сам він подвигом порятунок 11-річного хлопчика не вважає. Подібне у нього трапляється не вперше (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Подвигу ніякого немає, просто виявилися там в потрібний момент. Те, що я кинув і вдарив з першого разу – це дякувати Богові. Інакше не бачу. Другої спроби не могло бути. Лід під малим тріщав. Дитина суха, здорова і отримає урок на все життя. Слідкуйте за своїми чадами і забороняйте підходити до води", – написав Горда.

Його товариш Сергій Булавський, в свою чергу, повідомив, що врятований хлопчик пообіцяв більше не ходити до води.

Як писав OBOZREVATEL, 17 березня працівники ДСНС Києва врятували чоловіка, який разом з собакою виявився на льоду озера в Оболонському районі.