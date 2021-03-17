В Киеве спасли мужчину с собакой, которые оказались на льду

В среду, 17 марта работники ДСНС Киева спасли мужчину, который вместе с собакой оказался на льду озера в Оболонском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в Киеве.

Спасателям позвонили работники одного из предприятий и сообщили о том, что на улице Полярной, 12, на озере Опечень, на льду находится человек с собакой, которые не могут самостоятельно добраться до берега.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что мужчина 1981 года находится на тонком льду в 70 метре от берега, а собака уже провалился в воду и не мог спастись.

Как оказалось, рабочие одного из предприятий увидели, что их пес провалился под лед, и решили самостоятельно достать его на берег.

С помощью спасательной веревки, бойцы добрались до собаки и вытащили ее на лед. Мужчина был транспортирован к берегу, от оказания медицинской помощи он отказался. А собаку забрали с собой сотрудники предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Боярка Киевской области 16 марта прогремел мощный взрыв. В результате на одной из улиц образовалась воронка, повреждения получили автомобили и несколько дворов. Впоследствии выяснилось, что на месте происшествия были найдены останки человека.