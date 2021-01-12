В Киеве начали разбирать главную елку Украины. Фото

На Софийской площади в Киеве после введения карантинных ограничений начался демонтаж главной елки Украины.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, несколько десятков человек приступили к работам во вторник, 12 января.

"Снимают освещения, рекламные конструкции. Говорят, демонтаж займет несколько дней", – отметил он.

Между тем, люди продолжают подходить к новогодней локации и делать фотографии.

Отметим, в Киеве после Нового года не прекратился ажиотаж возле главной елки. Толпы людей, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, продолжали "паломничества" к центральной локации.

11 января организаторы решили убрать новогоднюю локацию на Софийской площади.

Как сообщал OBOZREVATEL: