В Киеве начали разбирать главную елку Украины. Фото

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
2,5 т.
В Киеве начали разбирать главную елку Украины. Фото

На Софийской площади в Киеве после введения карантинных ограничений начался демонтаж главной елки Украины.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, несколько десятков человек приступили к работам во вторник, 12 января.

"Снимают освещения, рекламные конструкции. Говорят, демонтаж займет несколько дней", – отметил он.

Оформление уже собрали
Люди фотографируются на фоне елки
Техника увозит новогоднее оформление
Демонтаж продлится несколько дней
На месте работает техника
Демонтаж главной елки
Локацию начали разбирать

Между тем, люди продолжают подходить к новогодней локации и делать фотографии.

Отметим, в Киеве после Нового года не прекратился ажиотаж возле главной елки. Толпы людей, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, продолжали "паломничества" к центральной локации.

11 января организаторы решили убрать новогоднюю локацию на Софийской площади.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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