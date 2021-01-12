У Києві почали розбирати головну ялинку України. Фото і відео

На Софійській площі в Києві після введення карантинних обмежень почався демонтаж головної ялинки України.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, кілька десятків людей узялися до робіт у вівторок, 12 січня (щоб подивитися фото і відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Знімають освітлення, рекламні конструкції. Кажуть, демонтаж займе кілька днів", – зазначив він.

Тим часом люди продовжують підходити до новорічної локації й робити фотографії.

Зазначимо, в Києві після Нового року не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію, продовжували "паломництва" до центральної локації.

11 січня організатори вирішили прибрати новорічну локацію на Софійській площі.

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