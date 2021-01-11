На Софийской площади в Киеве начали сворачивать новогоднюю локацию

В Киеве после введения карантинных ограничений решили убрать центральную новогоднюю локацию на Софийской площади.

Об этом OBOZREVATEL сообщили организаторы из Folk Ukraine, отметив, что к работам приступили в понедельник, 11 января.

"Мы начинаем общий демонтаж локации. Саму елку еще не разбирают, но в ближайшие дни будем демонтировать", – рассказали нам.

Отметим, в Киеве после Нового года не прекратился ажиотаж возле главной елки. Толпы людей, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, продолжали "паломничества" к центральной локации.

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