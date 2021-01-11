На Софийской площади в Киеве начали сворачивать новогоднюю локацию
В Киеве после введения карантинных ограничений решили убрать центральную новогоднюю локацию на Софийской площади.
Об этом OBOZREVATEL сообщили организаторы из Folk Ukraine, отметив, что к работам приступили в понедельник, 11 января.
"Мы начинаем общий демонтаж локации. Саму елку еще не разбирают, но в ближайшие дни будем демонтировать", – рассказали нам.
Отметим, в Киеве после Нового года не прекратился ажиотаж возле главной елки. Толпы людей, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, продолжали "паломничества" к центральной локации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 декабря 2020 года в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.
Из-за карантина официальное зажжение главной елки страны прошло без традиционного парада и концерта. При этом не обошлось без инцидента – из-за фейерверков случился небольшой пожар.