В Киеве не прекратился ажиотаж возле главной елки. Фото

В Киеве толпы людей проявляют интерес к главной елке страны, установленной на Софийской площади.

Киевляне и гости столицы устраивают "паломничества", несмотря на карантин и пандемию коронавируса. Своими впечатлениями и фотографиями они не забывают делиться в социальных сетях и отмечают локацию.

"Побывать на главной и очень красивой ёлке страны – DONE", – написала Алла Ярошенко.

Особенно по вечерам вся Софийская площадь заполнена посетителями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 декабря 2020 года, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.

Из-за карантина официальное зажжение главной елки страны прошло без традиционного парада и концерта. При этом не обошлось без инцидента – из-за фейерверков случился небольшой пожар