В Киеве на ВДНГ начали сносить павильоны, де проводили фестиваль "Кураж": там строят Президентский университет. Фото

Ольга Липич
Кияни
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В Киеве на ВДНГ начали сносить павильоны, де проводили фестиваль 'Кураж': там строят Президентский университет. Фото

В Киеве на ВДНГ в четверг, 3 февраля, начали сносить павильон, где проходил фестиваль "Кураж" – событие, в рамках которого проводили вечеринки, лекции, выставки и благотворительные маркеты. На этот месте должны начать строительство одного из корпусов Президентского университета.

Создательница фестиваля Алена Гудкова в Facebook рассказала, что руководство ВДНГ сообщило, что не будет продлевать контракт с "Куражем" еще летом, однако о том, что помещение уже сносят она узнала случайно.

По словам девушки, она неоднократно обращалась к Офису президента и непосредственно к Экспоцентру с просьбой сохранить здание, а также получить компенсацию в миллион гривен за установленный на деньги благотворителей новый лифт Отис.

Видео дня
Павильон начали сносить
На этом месте проводили "Кураж"

"У меня была одна очень сильная встреча, после которой появилась реальная надежда. Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я не верила в это до последнего", – написала Гудкова.

Она добавила, что ни ВДНГ ни ОП не предупредили ее о том, что снос помещения уже начали.

"Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это повлечет, какие потери нас ждут", – отметила создательница фестиваля, добавив, что гендиректор Экспоцентра Евгений Мушкин предлагал перенести "Кураж" в другой павильон.

Тут построят Президентский университет
Павильон начали сносить

"Даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на шесть миллионов гривен за три года помимо оплаты аренды, мы бы и близко не приблизились к тому, что имели уже", – подчеркнула Гудкова.

Сам Мушкин на своей странице в Facebook отметил, что в павильоне, где проходил "Кураж", действительно в скором будущем разместится Президентский университет. Он – часть образовательного кластера, который был придуман в 2016-м и утвержден в Концепции развития ВДНГ на 40 лет в 2017 году.

Павильон №19, где проходил фестиваль

Так же он добавил, что руководство ВДНГ поддержало идею Гудковой, которая вместе с командой проработала концепт уникального обновленного проекта "Кураж Базар" на ВДНГ. Однако, по его словам, Алена взяла тайм-аут.

Мушкин также отметил, что у Экспоцентра нет ни юридической, ни финансовой возможности компенсировать 1 млн грн благотворительных взносов, собранных на лифт. Но пообещал, что привлечет эти средства в виде спонсорской помощи до конца 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на склоне возле НСК "Олимпийский" начали работы по строительству 29-этажного жилого комплекса. Компания "Лота-МНВ" вырубила деревья, а процесс охраняли "титушки". Со своей стороны активисты призвали протестовать против произвола.

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