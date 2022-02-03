В Киеве на ВДНГ начали сносить павильоны, де проводили фестиваль 'Кураж': там строят Президентский университет. Фото

В Киеве на ВДНГ в четверг, 3 февраля, начали сносить павильон, где проходил фестиваль "Кураж" – событие, в рамках которого проводили вечеринки, лекции, выставки и благотворительные маркеты. На этот месте должны начать строительство одного из корпусов Президентского университета.

Создательница фестиваля Алена Гудкова в Facebook рассказала, что руководство ВДНГ сообщило, что не будет продлевать контракт с "Куражем" еще летом, однако о том, что помещение уже сносят она узнала случайно.

По словам девушки, она неоднократно обращалась к Офису президента и непосредственно к Экспоцентру с просьбой сохранить здание, а также получить компенсацию в миллион гривен за установленный на деньги благотворителей новый лифт Отис.

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"У меня была одна очень сильная встреча, после которой появилась реальная надежда. Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я не верила в это до последнего", – написала Гудкова.

Она добавила, что ни ВДНГ ни ОП не предупредили ее о том, что снос помещения уже начали.

"Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это повлечет, какие потери нас ждут", – отметила создательница фестиваля, добавив, что гендиректор Экспоцентра Евгений Мушкин предлагал перенести "Кураж" в другой павильон.

"Даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на шесть миллионов гривен за три года помимо оплаты аренды, мы бы и близко не приблизились к тому, что имели уже", – подчеркнула Гудкова.

Сам Мушкин на своей странице в Facebook отметил, что в павильоне, где проходил "Кураж", действительно в скором будущем разместится Президентский университет. Он – часть образовательного кластера, который был придуман в 2016-м и утвержден в Концепции развития ВДНГ на 40 лет в 2017 году.

Так же он добавил, что руководство ВДНГ поддержало идею Гудковой, которая вместе с командой проработала концепт уникального обновленного проекта "Кураж Базар" на ВДНГ. Однако, по его словам, Алена взяла тайм-аут.

Мушкин также отметил, что у Экспоцентра нет ни юридической, ни финансовой возможности компенсировать 1 млн грн благотворительных взносов, собранных на лифт. Но пообещал, что привлечет эти средства в виде спонсорской помощи до конца 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на склоне возле НСК "Олимпийский" начали работы по строительству 29-этажного жилого комплекса. Компания "Лота-МНВ" вырубила деревья, а процесс охраняли "титушки". Со своей стороны активисты призвали протестовать против произвола.