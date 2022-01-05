В центре Киева вырубили деревья для строительства элитного ЖК: активисты призывали к протестам против произвола. Фото

В Киеве на склоне возле НСК "Олимпийский" начали работы по строительству 29-этажного жилого комплекса. Для этого компания "Лота-МНВ", которая будет заниматься строительством, вырубила деревья, а процесс охраняли "титушки". Со своей стороны, активисты призвали протестовать против произвола.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский краевед и киевовед Кирилл Степанец. Многоэтажка будет расположена на улице Госпитальной, 4 – на месте склона между Дворцом Спорта, НСК "Олимпийский" и гостиницей "Русь".

По словам Степанца, работы по уничтожению деревьев "охраняли" так называемые "титушки".

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"Прямо сейчас рушатся последние деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. Просто уже нет слов. Когда мне было 6 лет родители отвели на теннис. Мы занимались в прекрасном, уютном лесопарке прямо в центре города", – написал он.

Как сказано на сайте Единой государственной электронной системы в сфере строительства, разрешение компания получила еще в 2019 году в Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая впоследствии была ликвидирована. Речь идет о строительстве дома на 29 этажей с подземным паркингом и объектами социально-бытового назначения.

Площадь земельного участка составляет 1,15 га, а его нормативная денежная оценка – 83 млн грн. На сайте бюро A24D сказано, что комплекс будет расположен на месте склона между Дворцом Спорта, НСК "Олимпийский" и гостиницей "Русь".

Как сообщает издание "Экономическая правда", компания "Лота-МНВ" принадлежит жене Григория (Гарри) Исаевича Габовича, который умер три года назад – в 2018 году. Речь идет о Наталье Мироненко. Сам Габович был компаньоном Семена Юфы, владельца потребительского общества Меркурий – украинского аналога финансовой пирамиды МММ. Кроме того, он был и среди основателей вещевого рынка Патент – в 1990-х это был главный базар страны. Он размещался на Республиканском стадионе.

Семье, как пишет издание, принадлежит более 14 тысяч кв. м торговой недвижимости по улице Крещатик, 14 и интернет-провайдер Lucky.Net. В настоящее время семейным бизнесом руководят Юлиан и Артур – сыновья Габовича. Они, по данным ЭП, строят в Киевской области коттеджный городок "Рославичи".

Подрядчиком строительства на Госпитальной является фирма "Девижн констракшн", бенефициаром которой является бизнесмен из России Дмитрий Буряк.

Сокоординатор "Штаба обороны Киева" Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook опубликовал видео с места происшествия. По его словам, деревья вырубали на площади 2 гектара. Мельниченко рассказал, что "группа преступников, под прикрытием "правохранителей" и нескольких десятков "титушек" без соответствующей карты на ограждение Департамента городского благоустройства КГГА завезли несколько экскаваторов и бензопилами срезали несколько десятков полувековых деревьев".

Он вызвал правоохранителей. На место также прибыли активисты, а вместе с ними и несколько десятков "титушек". Мельниченко призвал небезразличных протестовать.

"Вдумайтесь! На горе-памятнике, Черепановой горе! Где здесь можно строить? Это нонсенс, абсурд. Сейчас они все это роют, сносят, рубят деревья. Это позорные поступки, это неправильно. Мы будем применять все возможные и невозможные способы реагирования. Мы остановим это безобразие", – отметил он.

"Как стало известно, в 2019 году коррумпированная ГАСИ выдала одним а-ля строителям разрешение на застройку 29-этажным монстром территорию Черепановой горы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в несколько раз возрастут штрафы за незаконное строительство и строительство, совершенное с нарушениями.