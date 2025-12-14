В Киеве на Майдане Независимости зажгли первую свечу на Ханукии. Фоторепортаж

В Киеве на Майдане Независимости зажгли первую свечу на ханукии по случаю начала иудейского праздника Ханука. Событие состоялось возле Главпочтамта в центре столицы, участие в нем приняли представители еврейской общины, духовенство и дипломаты.

О церемонии сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Городской голова отметил, что ханукальную менору традиционно установили на Майдане Независимости по инициативе Федерации еврейских общин Украины при содействии городских властей.

В своем заявлении Виталий Кличко подчеркнул символическое значение события и самой ханукии. По его словам, ханукальная менора в Киеве является крупнейшей в Европе, а в этом году ее создал украинский дизайнер.

"Принял участие в публичной церемонии зажжения первой свечи на Ханукии, традиционно установленной на Майдане Независимости, возле Главпочтамта", – написал мэр столицы.

Участие дипломатов

В церемонии зажжения первой свечи приняли участие раввины, посол Аргентины, временно поверенные в делах посольств Канады и Болгарии в Украине, а также представители дипломатических миссий Великобритании и Франции.

Событие собрало как официальных гостей, так и киевлян и гостей города.

Символика Хануки

Виталий Кличко отметил, что свет ханукальных свечей имеет глубокое символическое значение. По его словам, он олицетворяет дух свободы, победу добра над злом и несокрушимость еврейского и украинского народов.

"Поздравляю с праздником Хануки иудейскую общину. Спасибо, что мы все вместе сегодня в Украине. Боремся за ее свободу и независимость", – отметил он.

Сегодня также премьер-министр Юлия Свириденко приняла участие в церемонии зажжения ханукальных свечей в Доме правительства Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во Львове мужчина потушил Ханукальную менору, установленную в центре города, в мемориальном комплексе "Пространство синагог". В полиции Львовщины утверждают, что начали уголовное производство. Уголовное производство полиция начала после мониторинга социальных сетей.

