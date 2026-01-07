'Мне нравится все в моей жизни'. Несгибаемый ветеран, получивший тяжелые ожоги, нашел любовь в интернете. Фото пары

Украинский ветеран, пограничник и военный психолог Егор Бабенко рассказал о новом этапе в своей жизни – он нашел любовь в интернете. Его спутницу обнародовали в сети, однако имя своей возлюбленной мужчина решил не раскрывать.

По его словам в коротком интервью блогеру Николасе Карми, знакомство состоялось несколько месяцев назад и стало для него важной личной поддержкой.

"Мы через интернет познакомились несколько месяцев назад", – рассказал коротко Бабенко, не раскрывая детали.

Говоря об итогах 2025 года, Егор Бабенко признается, что впервые за долгое время чувствует внутреннее равновесие.

"Скажу из своего опыта: иногда мы сами не знаем, на что мы способны, пока не сделаем это. Когда подводил итоги 2025-го, я понял, каким замечательным был год. Мне сейчас нравится все в моей жизни", – отметил ветеран.

Как Евгений Бабенко получил ожоги

Егору Бабенко 27 лет. Он – ветеран Государственной пограничной службы Украины, который с 2020 года служил в Николаевской области. Полномасштабное вторжение встретил на службе, а в ночь с 8 на 9 марта 2022 года получил тяжелые ранения в результате прилета рядом со зданием, где находились позиции его подразделения.

В результате взрыва Егор получил тяжелые ожоги головы, лица и рук. Он может дышать только через трубку в шее. Из-за сложности травм у него не сохранилось ни одного из десяти пальцев, сейчас ветеран ожидает протезирования. После ранения он около месяца провел в коме, а затем два года проходил длительную реабилитацию в Барселоне. В конце октября 2024 года Егор вернулся в Украину.

В декабре 2024-го украинцы впервые массово о ветеране узнали в Сочельник. Тогда фото ветерана с Майдана Независимости облетели украинские медиа, напомнив о цене, которую платят защитники за возможность мирной жизни в тылу. Сегодня Егор работает военным психологом в спортивно-реабилитационном центре для ветеранов "Титанові".

Сейчас ветеран постепенно восстанавливает речь. Он говорит шепотом, но врачи надеются на дальнейший прогресс.

