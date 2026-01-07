У украинки, которая ехала с итальянцем в автобусе, недавно на фронте погиб зять: что известно о спутнице любителя русского мира

Украинка, которая ехала с итальянцем, любителем русского мира, в автобусе в Украину, сама потеряла зятя на войне. Тут под Киевом живет ее дочь, еще у нее есть сын школьного возраста, который также вернулся с ней в Италию.

Продавала диваны, а потом поехала в Италию

Светлана Тимченко, которая ехала вместе с итальянцем, любителем России и Путина, живет в Белой Церкви под Киевом. Женщина с 2015 года занималась продажей мягкой мебели, она была менеджером фабрики "Лефорт". Сейчас нам сказали, что фабрика не функционирует уже примерно полгода. До этого Светлана работала на каком-то складе.

Страничка в Facebook Светланы заполнена фотографиями мягкой мебели.

"Светлана – одинокая женщина, сама растила двоих детей, работала то на складе, то продавала мебель, словом, пыталась выжить. Ей примерно 50 лет, плюс-минус. Ее дочь уже взрослая. У дочери был то ли муж, то ли гражданский муж, но он погиб на фронте. Она никогда не поддерживала русский мир, это странно, что она связалась с таким мужчиной", – рассказала OBOZ.UA знакомая женщины.

Последнее время Светлана живет в Италии, туда она уехала со своим сыном. Вероятно, там и познакомилась с итальянцем по имени Рокко. Знакомые говорят, что иностранец очень ревнивый, поэтому она со многими уже связи не поддерживала.

А тут вместе с ним решила приехать в Украину, видимо, показать иностранного жениха родным. Однако, поездка закончилась скандалом. Итальянец по дороге решил поговорить с украинкой Дарьей Мельниченко и высказать свою ненависть к Украине и нашему президенту: говорил, что поддерживает Путина, а украинцев назвал "кре***ами".

Дарья опубликовала в соцсетях разговор с итальянцем и написала, что сообщит об этом на границе и сделает все, чтобы он в Украину не въехал. Наши пограничники также увидели ее публикацию, и когда автобус остановился на пункте пропуска "Тиса", то Рокко имел неприятный разговор.

Ему запретили въезд в нашу страну на три года. Светлана почему-то решила также вернуться назад. Хотя ей въезд в Украину никто не запрещал, поскольку она гражданка нашей страны.

В Италии у Рокко есть сыновья

Итальянец давно ненавидит Украину и поддерживает Путина. Его социальные сети пестрят картинками с диктатором РФ, триколором. Откуда такая любовь к стране-агрессору – непонятно. Но Рокко не любит и европейских лидеров, и лидера собственной страны.

Он публикует фото с друзьями своей молодости с подписью: "Иногда мы живем в своей молодости". На одной из них они зигуют.

У итальянца есть пожилая мама, а также двое сыновей подросткового возраста. В соцсетях он общается с такими же сторонниками русского мира.