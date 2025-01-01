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Во Львове злоумышленник погасил Менору: полиция отреагировала. Видео

Михаил Левакин
Расследования
2 минуты
966
Во Львове злоумышленник погасил Менору: полиция отреагировала. Видео

Во Львове неизвестный погасил Ханукальную менору, установленную в центре города, в мемориальном комплексе "Пространство синагог". В полиции Львовщины утверждают, что начали уголовное производство и ищут вандала.

Видео дня

Видео с инцидентом появилось 1 января в местных Telegram каналах. Уголовное производство полиция начала после мониторинга социальных сетей.

На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина подходит к ханукии и обрывает провода, по которым она подключена к сети. После этого светильник гаснет.

"Правоохранители принимают меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности", – отмечает полиция и уточняет, что предварительно дело квалифицируется по ст. №178 УК – повреждение религиозных сооружений (санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы).

По утверждению правоохранителей, мужчина, выключивший светильник, повредил его кабель питания.

Во Львове злоумышленник погасил Менору: полиция отреагировала. Видео

Большую менору во Львове установили перед праздником Хануки впервые за десятилетие. В этом году Ханука продолжается с 25 декабря по 2 января. Так что менора должна была светить до 2 января включительно.

Ханукия, или менора Хануки – светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука. Восемь из девяти ветвей меноры держат светильники, символизирующие восемь ночей праздника. Девятая называется шамаш, то есть "помощник", и она нужна только для зажигания остальных восьми светильников. Зажигание ханукии считается главным обрядом праздника, символизирующим духовную стойкость и победу.

Во Львове злоумышленник погасил Менору: полиция отреагировала. Видео

Мемориальный комплекс "Пространство синагог" во Львове построен на месте трех разрушенных еврейских святынь. До Второй мировой войны здесь были синагога "Золотая Роза", Большая городская синагога и учебное заведение "Бейт мидраш де-х ха-ир", также содержавшее восемь малых синагог.

Как сообщал OBOZ.UA, ученик Червоноградской гимназии №5 на Львовщине в ноябре 2024 года пропустил 112 уроков без уважительных причин. В этой связи мать школьника привлекли к ответственности. Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовал на 1700 гривен.

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