Во Львове злоумышленник погасил Менору: полиция отреагировала. Видео

Во Львове неизвестный погасил Ханукальную менору, установленную в центре города, в мемориальном комплексе "Пространство синагог". В полиции Львовщины утверждают, что начали уголовное производство и ищут вандала.

Видео дня

Видео с инцидентом появилось 1 января в местных Telegram каналах. Уголовное производство полиция начала после мониторинга социальных сетей.

На видео можно увидеть, как неизвестный мужчина подходит к ханукии и обрывает провода, по которым она подключена к сети. После этого светильник гаснет.

"Правоохранители принимают меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности", – отмечает полиция и уточняет, что предварительно дело квалифицируется по ст. №178 УК – повреждение религиозных сооружений (санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы).

По утверждению правоохранителей, мужчина, выключивший светильник, повредил его кабель питания.

Большую менору во Львове установили перед праздником Хануки впервые за десятилетие. В этом году Ханука продолжается с 25 декабря по 2 января. Так что менора должна была светить до 2 января включительно.

Ханукия, или менора Хануки – светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука. Восемь из девяти ветвей меноры держат светильники, символизирующие восемь ночей праздника. Девятая называется шамаш, то есть "помощник", и она нужна только для зажигания остальных восьми светильников. Зажигание ханукии считается главным обрядом праздника, символизирующим духовную стойкость и победу.

Мемориальный комплекс "Пространство синагог" во Львове построен на месте трех разрушенных еврейских святынь. До Второй мировой войны здесь были синагога "Золотая Роза", Большая городская синагога и учебное заведение "Бейт мидраш де-х ха-ир", также содержавшее восемь малых синагог.

Как сообщал OBOZ.UA, ученик Червоноградской гимназии №5 на Львовщине в ноябре 2024 года пропустил 112 уроков без уважительных причин. В этой связи мать школьника привлекли к ответственности. Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовал на 1700 гривен.

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