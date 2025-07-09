В Киеве мужчина покусал полицейского: 'вампира' сразу отвезли в ТЦК. Видео

В Киеве мужчина, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, укусил полицейского после того, как услышал от правоохранителей, что находится в базе розыска ТЦК. Его задержали и доставили в Дарницкий районный территориальный центр комплектования.

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Видео инцидента, снятое из салона авто, распространили местные паблики, 9 июля его прокомментировали в Патрульной полиции Киева. События происходили 25 июня в Дарницком районе столицы.

Патрулируя Дарницкий район, инспекторы остановили BMW, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и имел закрытый номерной знак, говорится в сообщении полиции.

После проверки данных о водителе в базах данных оказалось, что он находится в розыске ТЦК и СП по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

"Мы сообщили об этом гражданину, после чего он начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Патрульные сообщили, что мужчина будет задержан. Однако во время задержания оказал сопротивление и укусил полицейского", – рассказали в Патрульной полиции.

В итоге мужчину задержали, применив физическую силу.

На него составили соответствующие админматериалы, в частности:

– протокол задержания;

– протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КУоАП;

– постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Управление транспортным средством с закрытым номерным знаком) КУоАП.

Задержанного доставили в Дарницкий районный ТЦК, информировали в полиции.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина 30-40 лет через открытое окно разговаривает с двумя полицейскими, которые требовали показать документы.

Водитель отказывался выполнить требование, заявив, что "решением Верховного Суда Украины, обязательным к исполнению... сначала доказательства, потом – документы".

На вопрос, пользуется ли приложением Резерв+, мужчина ответил отрицательно и сказал, что должен связаться с адвокатом. Во время перепалки и стычки с правоохранителями водитель сначала укусил за пальцы одного полицейского, а затем второго – за руку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчина за уклонение от мобилизации получил пять с половиной лет тюрьмы. В феврале он отказался от боевой повестки и не прибыл в ТЦК в определенное время.

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