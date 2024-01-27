В Киеве достали и показали остатки ракеты, которая упала в Днепр. Видео

В Киеве из Днепра достали остатки ракеты "Искандер-М", которая упала туда во время массированной российской атаки 2 января. Кадры, на которых ракета падает в реку совсем рядом с жилым домом, тогда стали вирусными в сети.

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Сейчас остатки исследуют специалисты. Об этом рассказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кильчицкий, сообщает "Україна на часі".

Он показал реактивную часть "Искандер-М", отметив, что эта ракета является основой для сборки аэробаллистической ракеты "Кинжал". Судя по видео, она получила повреждения при падении в воду.

Эта ракета стала объектом исследования по уголовному делу, заведенному по факту вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее в Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты. Это был аэробаллистический гиперзвуковой "Кинжал", который по столице выпустила страна-агрессор Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе столицы работники муниципальной охраны обнаружили обломки российской ракеты, которой страна-террорист атаковала Киев 23 января. На месте работали правоохранители и саперы.

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