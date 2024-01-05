В Киеве обезвредили боевую часть ракеты "Кинжал", которая не разорвалась при обстреле. Фото

В Киеве в Шевченковском районе обезвредили боевую часть российской ракеты. Это был аэробалистический гиперзвуковой "Кинжал", который по столице выпустила страна-агрессор Россия.

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О работе саперов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в пятницу, 5 января, в Telegram-канале. "Сегодня пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины работали в Шевченковском районе Киева, достижение наших специалистов – ракета "Кинжал", – сказано в посте.

Пресс-служба отметила: для саперов ГСЧС иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами – это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа.

"Продолжаем с честью служить украинскому народу и заботиться о наших гражданах!" – заявили в ведомстве.

ГСЧС не уточнила, когда РФ выпустила по стране этот "Кинжал". Известно, что такие ракеты оккупационная армия применяла в ходе обстрелов 29 декабря и 2 января.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 января РФ во время атаки на Харьков использовала, кроме прочих, ракеты иностранного производства. Местные власти 5 января подтвердили это и заявили: страна-производитель устанавливается. По данным СМИ, речь может быть о Северной Корее.

– Тем временем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 января не смог подтвердить возможное применение Россией ракет из КНДР. По его словам, следует подождать результатов экспертиз.

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