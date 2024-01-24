В Киеве в парке обнаружили обломки сбитой российской ракеты. Фото

В Дарницком районе работники муниципальной охраны обнаружили обломки российской ракеты, которой страна-террорист атаковала Киев 23 января. На месте работали правоохранители и саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной организации. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Во время воздушной тревоги сотрудники КО "Муниципальная охрана", обеспечивавшие охрану публичного порядка в парковой зоне Дарницкого района, обнаружили обломки российской ракеты, которыми оккупанты атаковали столицу. Муниципалы оперативно взяли территорию падения ракеты под контроль, не допустили проход граждан по опасному месту парка", – говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали стражи порядка и саперов, которые осмотрели и изъяли фрагменты российской ракеты.

Напомним, 23 января страна-агрессор РФ также нанесла ракетный удар по Киевской области. Силы ПВО отразили атаку врага, однако, к сожалению, обломки ракет повредили жилые дома, автомобили, заведения, ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, во время очередной российской атаки, боевая часть сбитой ракеты попала в жилой пятиэтажный дом. К счастью, она не взорвалась – ее изъяли и вывезли саперы.

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