В КГГА задумались над строительством метро на Троещину: идут переговоры с инвесторами

После завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода столичные власти намерены приступить к строительству новой ветки метрополитена. Сейчас КГГА ищет инвесторов под строительство метрополитена и ведет переговоры с несколькими крупными европейскими банками.

Когда можно ожидать метро на Троещину – в интервью OBOZREVATEL рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"После Подольско-Воскресенского мостового перехода следующим шагом как раз и будет метрополитен, начало строительства которого фактически стартовало. Сегодня есть надежды, что мы сможем найти инвестора, чтобы строить метрополитен. Это крупные европейские банки – их несколько – которые готовы предоставлять городу достаточно дешевые кредиты для строительства метрополитена. Часть проекта у нас есть. И после того, как поедет автомобильная часть – мы планируем перейти к активному строительству метро", - сообщил Поворозник.

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Он объяснил, кроме метро на Троещину, о котором так много говорят, столичные власти собираются также реконструировать "Вокзальную".

"Мы говорим о метро на Троещину, но я напомню: у нас есть еще Соломенский район, где есть всего одна станция метрополитена – "Вокзальная" – которая также нуждается в реконструкции и строительстве еще одного выхода. Ведь на сегодняшний день она серьезно перегружена. Поэтому этого метрополитена ждут не только жители Троещины, но и киевляне, которые живут в Соломенском районе. И не только. Ведь перемычки существующих сегодня линий метрополитена с еще одной новой линии позволят разгрузить переходы в центральной части города. Если мы соединим "Вокзальную" с "Лукьяновской", а "Лукьяновскую" – с "Тараса Шевченко" – это позволит сделать еще одну возможность пересадки с одной линии на другую", – подчеркнул Поворозник.

В КГГА пока не могут назвать точную стоимость строительства новой ветки метрополитена. Но убеждены: городу необходимо найти не менее 2,3 млрд долларов – именно в такую сумму оценивалась реализация проекта два года назад.

"По средствам – сегодня достаточно сложно оценивать. Если мы говорим только о метрополитене, то два года назад мы вели консультации с Китаем, который хотел инвестировать в строительство. На тот момент ориентировочная стоимость проекта составляла около 2,3 млрд долларов. Это 18 новых станций с левого берега на правый, от Жулян до Троещины. Что касается Подольского мостового перехода – там открытая часть линии метро и она почти готова – это 3 станции", – заявил Поворозник.

По словам чиновника, строительство новой ветки метрополитена растянется минимум на 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в КГГА пообещали до конца года запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом по Подольско-Воскресенскому мосту.

Полный текст интервью первого заместителя КГГА Николая Поворозника читайте здесь.