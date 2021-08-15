В КГГА пообещали до конца года пустить автомобили по Подольско-Воскресенскому мосту

До конца 2021 года столичные власти планируют запустить автомобильное сообщение между правым и левым берегом по Подолсько-Воскресенскому мосту. За последние три года работы по строительству моста-долгостроя существенно продвинулись вперед.

Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"В этом году мы однозначно запустим автомобильное сообщение между левым и правым берегом. На самом деле, за последние 3 года там изменения заметны невооруженным глазом. Ситуация несколько осложняется тем, что этот мост просто стоял долго – поэтому запустить заново работы там было непросто. И мы вынуждены привлекать специалистов высокого уровня с опытом проведения определенных работ. Но – работаем", – заявил Поворозник.

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Он также рассказал, что уже сделано в ходе строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, а что предстоит сделать в ближайшее время.

"Арочный мост через реку Днепр сегодня стоит уже в проектном положении. К концу месяца снимут уже все эти ржавые временные опоры. Заезд со стороны Нижнего и Верхнего вала сегодня сделан, там осталось провести благоустройство. Достаточно активные работы сейчас ведутся на территории Русановских садов. Строится часть метрополитена, который должен там уйти под землю, под железную дорогу. Идут работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. Со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет непосредственно к этому мостовому переходу", – заявил Поворозник.

Первый заместитель Кличко также заверил: больше остановок в строительстве не будет.

"Я не вижу, что могло бы нам помешать до конца года запустить автомобильное сообщение", – подчеркнул он. И добавил, что после завершения автомобильной части мостового перехода в КГГА намерены перейти к активному строительству метро на Троещину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в КГГА рассказали, как изменится мост Патона после реставрации.

Полный текст интервью, в котором Поворозник рассказал о готовности Киева к третьей волне коронавируса, планирующихся ограничениях и ходе вакцинации, а также об обысках в коммунальных предприятиях и ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, можно прочитать здесь.