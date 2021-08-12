В КГГА сообщили, как изменится мост Патона после реставрации

На мосту имени Патона предусмотрено выполнить масштабные восстановительные работы. Его расширят, установят современное барьерное ограждение и информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, а также обустроят велосипедные дорожки.

Об этом сообщается на Официальном портале Киева. Кроме того, в рамках проведения реставрационных работ планируется:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары)

установление барьерного и перильного ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу)

реставрация колонн (на левом берегу)

ремонт сообщений с мостом;

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ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Также на мосту появится 8 полос движения, вместо нынешних 7-ми. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будет установлена автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения.

Как отметили в КГГА, сооружение будет обустроено велосипедными дорожками в обоих направлениях. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.

Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема / спуска пешеходов на Венецианский остров. Во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

Отметим, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона.

Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается.

Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена новая официальная процедура закупок.

Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.