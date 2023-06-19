Лепса 'наказали' за обещанные миллионы оккупантам: путинист пожал первые плоды своих антиукраинских заявлений

Российский пропутинский певец Григорий Лепс, поддерживающий терроризм РФ в Украине, столкнулся с последствиями своих провоенных высказываний. В Казахстане отменили концерт россиянина после его обещаний платить оккупантам по миллиону рублей за каждый подбитый танк "Леопард".

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Об этом сообщили местные журналисты сайта КазТАГ. Выступление путиниста должно было состояться в казахстанском городе Конаев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, решила расторгнуть договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", – говорится в комментарии.

Очевидно, давили на компанию именно негативно настроенные против артиста горожане, ведь Makao Luxury Village Resort сперва приняли предложение провести концерт на их площадке.

Журналисты также отметили, что реакция людей тесно связана с недавними высказываниями Лепса против Украины.

Напомним, что путинист и его коллега Николай Басков, также поддерживающий войну, пообещали платить оккупантам по миллиону рублей (434 тысячи гривен) за каждый подбитый танк, о чем заявили публично.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Лепс приехал в оккупированный Донецк. Там он развлекал публику сепаратистов и окупантов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Компанию ему, кстати, составила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

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