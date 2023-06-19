Директор Лепса с бранью набросился на казахов из-за отмены концерта и обозвал их сумасшедшими

Директор пропутинского певца Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал отмену концерта путиниста в Казахстане. Разъяренный россиянин сделал вид, что певца не волнует мнение казахов, но не постеснялся наброситься на них с бранью и оскорблениями.

Видео дня

Представитель Лепса пообещал никогда больше не планировать выступления в "недружественных странах". Комментарий он дал российским пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Урюпин назвал Казахстан "русофобским уголком", но не объяснил, почему в таком случае организовывал там выступление фаната Путина. Он также заявил, что исполнитель продолжит поддерживать оккупантов.

"Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменной. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хр*н с ними. Ничего страшного. Обойдемся без Казахстана. Ничего не произошло, просто очередное заявление, и в Казахстане с ума сошли люди. Ну ради Бога", – выдал директор Лепса.

Урюпин добавил, что "в Казахстане Лепс не выступал" и в будущем этого делать не будет. Впрочем, в сети сохранилось множество афиш с анонсами его концертов.

"Мы в недружественные страны не ездим. Это то же самое, что США и т.д. С врагами надо как они с нами, так и мы с ними", – заявил директор артиста, которого не ждут в цивилизованных странах.

Напомним, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, расторгла договор с организаторами концерта в одностороннем порядке из-за обещания певца платить оккупантам за подбитые танки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Лепс приехал в оккупированный Донецк. Там он развлекал публику сепаратистов и окупантов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Компанию ему, кстати, составила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!