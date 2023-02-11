В Броварах мужчина угрожал продавцу гранатой, ударил ее и скрылся: в его рюкзаке нашли целый арсенал оружия. Видео

В Броварах мужчина угрожал продавщице гранатой, ударил ее и скрылся. Во время задержания в его рюкзаке был найден целый арсенал оружия.

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Злоумышленнику уже объявили подозрение. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Дикая дерзость и цинизм. Хулиган из Броваров угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся […] К сожалению, рядом не оказалось никого, кто бы мог заступиться за барышню. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали негодяя на одной из улиц Броваров вместе с целым рюкзаком "сюрпризов". В ходе обыска у него обнаружили 9 гранат, пистолет и части автоматов.

По словам Небитова, теперь свое поведение злоумышленник обдумывает в изоляторе временного содержания.

По факту незаконного обращения с оружием, взрывчатыми предметами и по факту хулиганства следователи сообщили о подозрении фигуранту [ ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК]. Ему грозит до 7 лет заключения.

Напомним, в Оболонском районе Киева правоохранители задержали молодого человека, который угрожал взорвать собственную квартиру. Во время обысков у него нашли и изъяли гранату, а также курительное устройство каннабиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время комендантского часа правоохранители остановили мотоциклиста, у которого, вероятно, обнаружили оружие и патроны. Событие произошло на блокпосте на въезде в столицу.

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