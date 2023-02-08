В Киеве во время комендантского часа на блокпосту у мотоциклиста нашли автомат с глушителем. Фото

В Киеве во время комендантского часа правоохранители остановили мотоциклиста, у которого, вероятно, обнаружили оружие и патроны. Событие произошло на блокпосте на въезде в столицу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с правонарушителем будут разбираться следователи.

"Патрульные обнаружили у мужчины, вероятно, оружие и патроны. Случилось это на одном из блокпостов на въезде в Киев. Инспекторы остановили для проверки мотоцикл Geon, 28-летний водитель которого нарушил комендантский час. Во время поверхностной проверки, инспекторы заметили у мужчины предмет, похожий на оружие и магазин с патронами к нему", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованных полицией фото можно увидеть, что у мотоциклиста обнаружили и изъяли автомат с глушителем.

Напомним, в селе Великая Волнянка Киевской области у местного жителя нашли целый арсенал оружия и боеприпасы к нему. Кроме того, правоохранители изъяли у мужчины большое количество каннабиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили у мужчины целый арсенал оружия. В частности, заряды гранатомета, гранаты и боеприпасы.

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