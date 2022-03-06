'Украинский дух не сломить': в Киеве мужчина сыграл на трубе 'Червону калину'. Видео

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В Киеве пожилой мужчина решил поднять дух украинцев и сыграл композицию "Червона калина" на трубе.

Видео распространили в воскресенье, 6 марта, в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как бы тяжело нам всем сейчас сейчас не было, все будет Украина! С такой любовью к своей стране украинский дух не сломить!" – прокомментировали видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, который защищает Киев в рядах теробороны, и The Kiffness мощно исполнили хит Украинских сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина".

Видео дня

Чрезвычайную популярность в сети также обрел клип на композицию "Русский военный корабль – иди н**уй". Стих, который стал песней, называют символом войны с Россией.

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