Андрей Хливнюк и The Kiffness мощно исполнили хит Украинских сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина"

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк и южноафриканский музыкант Дэвид Скотт, известный под псевдонимом The Kiffness, записали музыкальную коллаборацию на песню "Ой у лузі червона калина". Современный ремикс хита Украинских сечевых стрельцов сделал сам Скотт, поскольку его вдохновила отвага исполнителя, который защищает Украину от российских захватчиков.

Клип The Kiffness опубликовал на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Весь заработок, полученный с видео, и пожертвования слушателей перейдут на поддержку Вооруженных Сил Украины. Хливнюк, патрулируя улицы Киева возле Михайловского собора, спел акапельно песню "Ой у лузі червона калина", а The Kiffness предложил положить его голос на музыку.

"Андрей Хливнюк прекратил турне по США, чтобы защитить свою страну от Путина. Певец позволил мне сделать ремикс на недавнее видео, где он поет украинскую народную песню", – написал The Kiffness в соцсетях о лидере группы "Бумбокс".

Видео дня

Музыкант из Южной Африки The Kiffness решил песней поддержать Украину, которая борется против российской оккупации. "Моя любовь и мысли с украинским народом и со всеми людьми в России, которые выступают против бессмысленной войны, которую начал Путин", – высказался Дэвид Скотт в поддержку украинцев.

The Kiffness стал известен благодаря тому, что все звуки умеет класть на музыку. Он пишет песни на английском, объединяясь с иностранными музыкантами, которые поют на разных языках.

Слушатели со всего мира поддержали украинцев и высоко оценили аранжировку песни с помощью диджейского пульта и духовых инструментов. Пользователи сети пожелали Андрею Хливнюку храбрости: "Такой голос нужно беречь. Берегите себя и боритесь храбро".

Сью Томпсон написала, что у украинского исполнителя невероятный голос: "Я поддерживаю Украину: дай Бог здоровье всем защитникам".

Слушательница отметила, что музыка – универсальный язык человеческой души. "Господи, благослови весь украинский народ", – пишет Рута Пумпутайл.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских звездах, которые пошли защищать украинскую землю. Знаменитые мужчины вступили в ряды ВСУ и Сил теробороны.