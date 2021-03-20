У Зеленского отреагировали на погром Офиса президента

Произошедшее возле на Банковой в Киеве 20 марта, является вандализмом, который дискредитирует участников протеста.

Об этом в комментарии журналистам заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передают "Українські новини". Он убежден, что демонстранты намеревались спровоцировать агрессию со стороны полиции.

По словам Подоляка, возле ОП проходит много акций, которые заканчиваются "без проявлений дикого и запредельного вандализма".

"Между протестом и вандализмом – пропасть. Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", – сказал отметил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, возле здания Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста сторонников осужденного за похищение депутата Сергея Стерненко. Изначально участники вели себя спокойно, но затем начались погромы – они зажгли файеры, обстреляли здание пиротехникой, облили его краской и выбили стекла.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал действия активистов хулиганством и заверил, что виновным не удастся избежать ответственности.