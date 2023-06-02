Тимошенко была замечена на благотворительном концерте Кричевского в Конча-Заспе. Видео

Лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко посетила благотворительный концерт украинского шансонье Гарика Кричевского. Выступление артиста состоялось 1 июня.

Видео дня

Соответствующее видео прислали редакции OBOZREVATEL наши читатели. На кадрах можно легко узнать Юлию Тимошенко по ее знаменитой прической с косой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Концерт Кричевского проходил в роскошной локации Koncha Zaspa Residence. О своем выступлении в Конча-Заспе певец объявил еще 20 мая и пригласил посетить его благотворительное мероприятие.

Кроме концерта, во время мероприятия состоялся благотворительный аукцион, средства с которого направили на обустройство укрытия для детей, находящихся в отделениях педиатрии, младшего детства, неврологии, эндокринологии и ВИЧ НИСЛ Охматдет.

Как видно из кадров, на концерт Юля Тимошенко пришла со своей "брендовой" прической, к которой вернулась после полномасштабного вторжения РФ.

Несмотря на то, что в последнее время Тимошенко придерживается в одежде темного цвета и строгого стиля, на благотворительное мероприятие она пришла в розовом платье, которое больше подходит ситуации.

На видео лидер ВО "Батькивщина задорно подпевает Кричевскому его песню "Киевляночка", общается с другими гостями, а также "селфится" с ними по их просьбе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменялся стиль Юлии Тимошенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!