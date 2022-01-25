Кличко о блокировании Германией поставок Украине вооружения: это ставит под вопрос нашу дружбу

Во вторник, 25 января, мэр Киева Виталий Кличко дал интервью крупнейшему немецкому коммерческому телеканалу RTL, в котором отметил необходимость и важность широкой поддержки Украины ее западными партнерами. Он заявил, что блокирование ФРГ военной помощи других стран вызывает разочарование и ставит под вопрос дружбу между государствами.

О чем шла речь в эфире RTL, Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что Украина не хочет войны и надеется на мирное урегулирование острой ситуации, но не за счет интересов нашего государства, его территориальной целостности или жизни граждан.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке — в частности, по поставке оборонного вооружения", – подчеркнул мэр Киева.

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В то же время Кличко упрекнул Германию в том, что она поддерживает "Северный поток 2" и блокирует военную поддержку Украины, которую пытаются предоставить другие страны.

"Когда наш европейский партнер Германия не только не помогает, но и блокирует военную помощь других стран и поддерживает "Северный поток 2", который Россия использует как экономическое оружие, это вызывает по меньшей мере смущение и разочарование. И ставит под вопрос нашу дружбу", – заявил Кличко.