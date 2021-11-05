Столичные застройщики запустили бизнес-туры из Израиля в Киев

На рынке недвижимости Украины отмечается повышение интереса израильских инвесторов к столичным строительным проектам. В связи с этим, ряд столичных застройщиков, среди которых Really Building, GEOS, RIEL, Edelburg Development, совместно с израильской инвестиционной компанией Simple Investment запускают регулярные бизнес-туры Тель-Авив – Киев.

Об этом во время украино-израильской бизнес-конференции "Инвестирование в рынок недвижимости Украины: прибыль и риски", сообщила коммерческий директор ReallyBuilding Анна Мурашенко. Конференция проходила в режиме телемоста Киев – Тель-Авив при поддержке Посольства Украины в государстве Израиль, Министерства иностранных дел Украины, правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest и организации Global Israeli Initiative (GII).

Видео дня

"Нам приятно отметить, что государство Израиль активно поддерживает привлечение инвестиций в Украину. Организация бизнес-туров в Киев прямиком из Тель-Авива позволит укрепить украино-израильское сотрудничество на новом уровне. Гости из Израиля смогут лично посетить каждый инвестиционный объект и сами детально ознакомиться с ним, с его локацией и непосредственно с его инвестиционной привлекательностью", – сообщила А.Мурашенко.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, инвестиционные мероприятия пользуются интересом со стороны представителей израильского бизнеса, так как инвестиции в сектор недвижимости Украины позволяют приносить прибыль от 10% годовых.

А.Мурашенко отметила, что первый 4-дневный бизнес-тур запланирован уже на ближайшее время. Он будет включать авиаперелет, проживание в отеле Киева, полное логистическое сопровождение, инвестиционные экскурсии и знакомство с достопримечательностями Киева. В первые два дня тура у инвесторов будет возможность посетить все объекты недвижимости, а в 3 и 4 день будет проходить индивидуальное консультирование с координаторами застройщика.

Такой формат, как подчеркнула коммерческий директор ReallyBuilding, позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие Украины и повысить её туристический и инвестиционный потенциал в глазах иностранцев. С другой же стороны, инвестиции в Украину для израильтян являются не только достаточно прозрачными и понятными, с точки зрения всех юридических процедур, а также и привлекательными своей доходностью.

Собственник компании Simple Investment, адвокат Игорь Йоффе подчеркнул, что некоторые объекты Really Building, приносят до 18% годовых от первоначальной инвестиции. По словам И.Йоффе, компания Simple Investment предоставляет для израильтян полный спектр услуг при покупке недвижимости, начиная от юридического сопровождения и вплоть до управления собственностью при сдаче недвижимости в аренду.

"В объекте Henesi House в Шевченковском районе Киева, построено 311 квартир, при этом инвесторы из Израиля купили в среднем квадратный метр в данном объекте в 2018 году за 850 долларов. На сегодняшний день сделки осуществляются по 1 600 долларов за кв. м. Таким образом они заработали 88%. А те инвесторы, которые сдают квартиры на объекте, получают прибыть в среднем 18,75%", – отметил И.Йоффе.

По его словам, перед тем как вкладывать большие средства в рынок недвижимости Украины инвесторы могут осуществить пробную инвестицию с достаточно невысоким порогом входа, например, в объект 4 U.

"Готовность первой из четырех секции объекта на сегодняшний день составляет 90%, ее сдача в эксплуатацию ожидается в течение 4-6 месяцев. В начале в 2021 года квадратный метр продавался по 800 долларов, сейчас - по 1 150 долларов. При этом прибыль от аренды в среднем ожидается 16-17%. Можно купить квартиру порядка 40 кв. метров в качестве пробной инвестиции", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призывает инвесторов Израиля к сотрудничеству с Украиной.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Израиль.