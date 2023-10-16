Снова украли шевроны: в Киеве второй раз ограбили могилу легендарного пилота 'Джуса'. Фото

В Киеве снова ограбили могилу легендарного украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", который погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. Уже во второй раз с могилы крадут шевроны, которые оставили там побратимы военного.

Об этом сообщила девушка, с которой встречался пилот, Мелания Подоляк на своем аккаунте в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По ее словам, акт вандализма неизвестные совершили вечером 15 октября или днем 16-го.

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Подоляк отметила, что большинстве шевронов остались в безопасности, поскольку были заперты на витрине. Однако те шевроны, которые люди оставили самостоятельно у могилы погибшего военного пилота, пропали.

При этом девушка добавила, что пересмотрела кадры, снятые на камеры видеонаблюдения, и пообещала, что воры станут "известными на весь интернет".

"Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное. Мое благородство закончилось в прошлый раз", – сказано в сообщении.

Напомним, известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной 25 августа. Ему было всего 30 лет. Вместе с ним погибли еще два летчика.

29 августа с "Джусом" попрощались в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева. Провести защитника Украины в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.

5 сентября Мелания Подоляк сообщила, что неизвестные украли с могилы "Джуса" шевроны, которые его побратимы оставили в знак памяти. Девушка попросила неизвестного вандала написать ей, чтобы вернуть шевроны, и пообещала взамен дать что-то гораздо более уникальное и ценное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области подростки устроила акт вандализма. Они надругались над могилой погибшего односельчанина и унизили государственный флаг Украины.

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