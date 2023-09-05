На могиле погибшего в авиакатастрофе пилота 'Джуса' украли шевроны, которые оставили его побратимы в знак памяти. Фото

На могиле погибшего в авиакатастрофе военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" совершили акт вандализма. Неизвестные украли шевроны.

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Их оставили побратимы пилота в знак памяти. Об этом сообщила девушка, с которой встречался пилот, Мелания Подоляк в соцсети Х, ранее известной, как Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На могиле "Джуса" было около 20 шевронов, которые во время церемонии прощания оставили его побратимы в знак памяти о пилоте. Однако спустя несколько дней после похорон шевроны исчезли.

Девушка попросила неизвестного вандала написать ей, чтобы вернуть шевроны. Более того, она пообещала взамен дать что-то гораздо более уникальное и ценное.

Также она отметила, что, если вандал вернет шевроны самостоятельно, никто не узнает его имени.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратимы. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", – написала Мелания Подоляк.

Напомним, в результате катастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика.

Ранее сообщалось, что в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева 29 августа прощались с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Его жизнь оборвалась 25 августа в результате авиакатастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе столицы возле мурала "Призрак Киева" люди создали мемориал, посвященный Андрею "Джусу" Пильщикову, погибшему 25 августа в результате авиакатастрофы. Люди оставили фотографию украинского пилота и принесли цветы, игрушки, а также зажгли свечи.

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