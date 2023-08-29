В Киеве началось прощание с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофе на Житомирщине. Фото и видео
В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева во вторник, 29 августа, началась церемония прощания с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Его жизнь оборвалась 25 августа в результате авиакатастрофы.
Об этом сообщили в социальных сетях. Герою было всего 30 лет (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
В Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева во вторник, 29 августа, началась церемония прощания с погибшим военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус".
Провести защитника Украины в последний путь пришли родные, друзья и побратимы.
Напомним, 25 августа в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.
Пильщиков был пилотом истребителя МИГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.
Он неоднократно давал интервью ведущим западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он настоятельно призвал союзников начать поставки американских истребителей F-16 и подробно объяснял, как они повлияют на превосходство украинских войск над врагом.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе столицы возле мурала "Призрак Киева" люди совершили мемориал, посвященный Андрею "Джусу" Пильщикову, погибшему 25 августа в результате авиакатастрофы. Граждане оставили здесь фотографию украинского пилота и приносят сюда цветы, игрушки, а также зажигают свечи.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!