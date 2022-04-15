Село Горенка под Киевом уничтожено почти на 80%: появились спутниковые фото

Военнослужащие российской армии на 77% разрушило село Горенка в Киевской области. Разрушения в населенном пункте показали на спутниковом снимке.

Кадр был сделан Спутниковым центром Организации Объединенных Наций, его опубликовал на своем канале в Telegram 14 апреля военный эксперт Роман Бочкала.

Красным цветом на карте помечены районы населенного пункта, которые разрушили захватчики из России. На основании информации, полученной снимками, специалисты ООН, подсчитали, что процени разбитых домов, зданий и объектов инфраструктуры оценивается в 77%.

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Больше всего от боевых действий пострадала западная и северная часть села. Эти улицы примыкают к Мощуну и Ирпеню.

"Российские захватчики нанесли разрушение 77% территории села Горенко в Киевской области. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", – написал Бочкала.

Ранее в сети показали видео разрушений в городе. На опубликованных кадрах видно, что после зверств оккупантов, повреждения получил практически каждый дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.