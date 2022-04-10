В сети показали еще один разрушенный оккупантами поселок Киевщины с высоты птичьего полета. Видео

Село Горенка Киевской области сильно пострадало в результате обстрелов российских войск. Большинство зданий в населенном пункте было разрушено или повреждено.

Соответствующее видео, сделанное с помощью дрона, опубликовало издание Цензор.Нет. Оккупанты целенаправленно уничтожали инфраструктуру региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Панорамы разрушенной россиянами Горенки, возле Киева", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть панорамы разрушенного российскими оккупантами села.

Видео дня

Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.