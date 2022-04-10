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В сети показали еще один разрушенный оккупантами поселок Киевщины с высоты птичьего полета. Видео

Олег Тимченко
Происшествия
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Так сегодня выглядит село Горенка Киевской области

Село Горенка Киевской области сильно пострадало в результате обстрелов российских войск. Большинство зданий в населенном пункте было разрушено или повреждено.

Соответствующее видео, сделанное с помощью дрона, опубликовало издание Цензор.Нет. Оккупанты целенаправленно уничтожали инфраструктуру региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Панорамы разрушенной россиянами Горенки, возле Киева", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть панорамы разрушенного российскими оккупантами села.

Так сегодня выглядит село Горенка Киевской области.
Видео дня
В село пришел "русский мир".
В селе разрушено или повреждено большинство зданий.

Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.