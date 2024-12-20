Россия ударила баллистикой около костела Святого Николая в Киеве: появилось видео

В сети опубликовали видео удара российских баллистических ракет около костела Святого Николая в центре Киева утром в пятницу, 20 декабря. В момент российского удара в костеле шло богослужение.

Видео дня

Момент взрыва около уникальной памятки национального значения попал на видео, кадры показали в Telegram. Как рассказал настоятель римско-католической парафии Святого Николая, отец Павел Вышковский в эфире Громадського радіо, верующие успели спуститься в укрытие.

На момент российской атаки там находилось около 20 человек со священником. В подвальном помещении костела обустроено укрытие, куда приходят местные жители во время обстрелов.

По его словам, в костеле поврежден фасад и центральная витражная композиция в форме готической розы. Также из башен вылетело стекло. В радиусе 600 метров от костела нет уцелевших домов.

Кроме того, взрывная волна разрушила оконные рамы лестничных клеток, ведущих к шпилям – северной и южной башням, известным как Крестоцветы.

Напомним, что ранее OBOZ.UA побывал возле костела Святого Николая, поврежденного в результате российских обстрелов. Представитель римско-католической общины рассказал, что повреждено остекление, внутри здания без разрушений.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа Искандер/KN-23. Один человек погиб, травмы получили 9 человек – четыре из них госпитализированы.

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