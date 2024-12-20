В Киеве в результате обстрела был поврежден костел Святого Николая. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 20 декабря, в результате российского ракетного обстрела был поврежден костел Святого Николая. Взрывной волной и обломками выбило стекло в здании.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К счастью, никто не пострадал.

Так, в результате ракетных обстрелов 20 декабря был поврежден костел Святого Николая на улице Антоновича. Как рассказал представитель римско-католической общины – повреждено остекление. Внутри здания без разрушений. Сейчас они ждут комиссию Минкульта по обследованию храма.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате вражеской атаки в столице травмы получили 9 человек - четыре из них госпитализированы. К сожалению, есть погибший. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа Искандер/KN-23. К сожалению, в результате обстрелов пострадали, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

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