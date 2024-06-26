Решил "проверить исправен ли": полицейские разыскали мужчину, запускавшего салют в Киеве. Фото и видео

Правоохранители Киева разыскали мужчину, запустившего фейерверк в Дарницком районе. Свои действия нарушитель объяснил тем, что решил проверить салютную установку на исправность.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, 11 июня, во время мониторинга соцсетей они обнаружили публикации с информацией о том, что неизвестные запускали салют в Дарницком районе Киева.

"Во время комплекса поисковых мероприятий оперативники установили, что фейерверк запускали с территории мусоросжигательного завода, а к его запуску причастен 25-летний работник учреждения. Последний объяснил правоохранителям, что решил проверить салютную установку на исправность", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а нарушителю сообщили о подозрении. Такое правонарушение карается штрафом от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или пробационным надзором сроком до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители столицы задержали мужчину, который в ночь на пятницу, 14 июня, во время очередной российской атаки на Украину запустил салют в Соломенском районе. По словам нарушителя, он это сделал по случаю дня рождения товарища.

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