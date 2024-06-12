В Киеве неизвестные запустили салют: в сети появились видео

Вечером во вторник, 11 июня, в Киеве неизвестные решили запустить салют. Напомним, что в Украине официально запрещено использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард.

Инцидент в столице произошел на Харьковском массиве. В соцсетях возмущенные очевидцы публиковали кадры с фейерверками.

"В Киеве возле метро "Харьковская" какие-то "умники" запускают салюты. Надеемся, за ними уже выехала полиция", – писали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева утром 23 мая неизвестные запускали фейерверки. Нарушителем оказался местный житель, который объяснил свои действия желанием развлечься.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!