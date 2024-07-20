Разрешения не предоставляли: в МКИП отреагировали на снос усадьбы Зеленских в Киеве. Фото

19 июля в Киеве начали демонтаж исторического дома по ул. Конисского, 22, известного как "дом Евмения Зеленского" или "усадьба Зеленских". В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на этот инцидент и заявили, что это разрушение является грубым нарушением градоохранного и градостроительного законодательства, а также Государственных строительных норм.

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Разрешения на такие работы в ведомстве не предоставляли. Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

Там отметили, что дом пока не имеет официального статуса памятника или "только обнаруженного объекта культурного наследия", как это предусмотрено законодательством. В то же время, по данным Историко-архитектурного опорного плана Киева, он расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием второй половины XIX века.

Такой статус должен защитить дом от сноса, ведь деятельность в исторических ареалах регулируется Законом Украины "Об охране культурного наследия" и Государственными строительными нормами "Планирование и застройка территорий". Согласно этим нормам, в пределах исторических ареалов снос ценной исторической застройки запрещается, а реконструкция разрешается только по согласованию соответствующих органов и при сохранении характера исторической среды.

"В Министерство не поступало никаких проектных предложений относительно этого здания, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни о новом строительстве на этом участке, ни о реконструкции здания, ни о его демонтаже", – подчеркнули в МКИП.

Там добавили, что наиболее эффективным способом защиты исторических зданий является предоставление им статуса памятника, предусматривающего проведение научных исследований и подготовку учетной документации для представления в органы охраны культурного наследия. ОО "Наследие Киев" подала такое обращение в МКИП 19 июля, в день, когда начался демонтаж дома.

В пресс-службе заверили, что МКИП планирует принять все предусмотренные законодательством меры по реагированию и призывает правоохранительные органы немедленно обратить внимание на попытку уничтожения значительной исторической застройки, выражая готовность сотрудничать для привлечения к ответственности виновных лиц.

"Усадьба Зеленских" - это деревянное здание, обложенное кирпичом, построенное в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Это одно из старейших построек на улице, известное тем, что с 1911 по 1915 годы здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Демонтаж здания начался в 2021 году, но общественный резонанс приостановил работы.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту сноса исторического здания в центре города. Речь идет о Усадьбе Зеленских на улице Александра Конисского, 22, построенную в 1890 году. Санкция части 2 статьи 298 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от 34 тысяч гривен до 85 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице несанкционированно снесли Усадьбу Зеленских (ул. Александра Конисского, 22), построенную в 1890 году. Руководство Департамента охраны культурного наследия, представители других структурных подразделений КГГА и общественных организаций оперативно прибыли на место, как только получили информацию о разрушении усадьбы.

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